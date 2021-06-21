Фирташ отрицает обвинения СНБО, на основании которых он попал под санкции

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ отрицает обвинения в свой адрес, выдвинутые Советом национальной безопасности и обороны, на основании которых на него были наложены санкции.

Об этом говорится в заявлении адвоката Фирташа Ленни Дэвиса, текст которого есть в распоряжении РБК-Украина.

"Поскольку он (Фирташ, - ред.) не был уведомлен о решении Совбеза, мы воздержимся от комментариев, за исключением того, что заявим, что господин Фирташ категорически отрицает обвинения, которые, по его мнению, неверны", – говорится в заявлении Дэвиса.

Также адвокат отметил, что Фирташ не получил предварительного уведомления о принятии мер против него и не имел возможности их оспорить.