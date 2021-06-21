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Фірташ заперечує звинувачення РНБО, на підставі яких він потрапив під санкції

Автор: Мілан Лєліч

Український олігарх Дмитро Фірташ заперечує звинувачення на свою адресу, висунуті Радою національної безпеки і оборони, на підставі яких на нього були накладені санкції.

Про це йдеться в заяві адвоката Фірташа Ленні Девіса, текст якого є в розпорядженні РБК-Україна.

"Оскільки він (Фірташ, - ред.) не був повідомлений про рішення Радбезу, ми утримаємося від коментарів, за винятком того, що заявимо, що пан Фірташ категорично заперечує звинувачення, які, на його думку, невірні", – йдеться в заяві Девіса.

Також адвокат зазначив, що Фірташ не отримав попереднього повідомлення про вжиття заходів проти нього і не мав можливості їх оскаржити.

Нагадаємо, 18 червня Рада національної безпеки оборони (РНБО) на засіданні 18 червня ввів повний пакет санкцій відносно українських бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса. Відносно підприємців введені "максимально можливі в Україні" обмеження.

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Дмитро ФірташРНБОСанкції