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Фірмовий данк зірки "Індіани" не врятував від поразки в рідному місті: момент дня в НБА

Фото: Обі Топпін набрав 12 пунктів проти "Нікс" (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився важкий форвард "Індіани Пейсерс" Обі Топпін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець запам'ятався епізодом на останній хвилині третьої чверті протистояння з "Нью-Йорком". Він підхопив м'яч на власній половині, на швидкості пройшов Харта та в гордій самотності оформив слемданк, пронісши м'яч поміж ніг.

Старань Топпіна та інших не вистачило для виїзної перемоги. "Нікс" зуміли дотиснути "Індіану" на фінальному відрізку (121:117). "Нью-Йорк" повів у серії другого раунду до чотирьох перемог (1:0).

Найрезультативнішим на паркеті став оборонець "Нікс" Джейлен Брансон. Він набрав 43 очки, зробив 6 підбирань і віддав 6 передач. Тим часом Топпін додав лише 12 пунктів у скарбничку "Пейсерс".

 

 

Хто такий Обі Топпін

Уродженець Брукліна (Нью-Йорк), на студентському рівні виступав за "Дайтон Флаєрс". Обраний на драфті НБА-2020 під восьмим номером "Нью-Йорк Нікс".

Відіграв у складі першої команди три сезони. У липні торік був обміняний до "Індіани". Переможець Слемданк контесту-2022, Національний гравець року в студентському спорті (2020), володар Призу Карла Мелоуна-2020 як найкращий важкий форвард на рівні коледжів.

Матір Топпіна – італійсько-єврейського походження, а коріння батька-стрітболіста сягають Барбадосу. Ревний християнин, зробив татуювання хреста на правому плечі.

До слова, напередодні форвард "Орландо" Банкеро очолив хіт-парад моментів зі слемданком проти "Клівленда".

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