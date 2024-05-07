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Фирменный данк звезды "Индианы" не спас от поражения в родном городе: момент дня в НБА

Фото: Оби Топпин набрал 12 пунктов против "Никс" (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался тяжелый форвард "Индианы Пэйсерс" Оби Топпин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец запомнился эпизодом на последней минуте третьей четверти противостояния с "Нью-Йорком". Он подхватил мяч на собственной половине, на скорости прошел Харта и в гордом одиночестве оформил слэм-данк, пронеся мяч между ног.

Стараний Топпина и других не хватило для выездной победы. "Никс" сумели дожать "Индиану" на финальном отрезке (121:117). "Нью-Йорк" повел в серии второго раунда до четырех побед (1:0).

Самым результативным на паркете стал защитник "Никс" Джейлен Брансон. Он набрал 43 очка, сделал 6 подборов и отдал 6 передач. Тем временем Топпин добавил лишь 12 пунктов в копилку "Пэйсерс".

 

 

Кто такой Оби Топпин

Уроженец Бруклина (Нью-Йорк), на студенческом уровне выступал за "Дайтон Флайерс". Выбран на драфте НБА-2020 под восьмым номером "Нью-Йорк Никс".

Отыграл в составе первой команды три сезона. В июле прошлого года был обменян в "Индиану". Победитель Слэм-данк контеста-2022, Национальный игрок года в студенческом спорте (2020), обладатель Приза Карла Мэлоуна-2020 как лучший тяжелый форвард на уровне колледжей.

Мать Топпина – итальянско-еврейского происхождения, а корни отца-стритболиста уходят на Барбадос. Ревностный христианин, сделал татуировку креста на правом плече.

К слову, накануне форвард "Орландо" Банкеро возглавил хит-парад моментов с капитаном против "Кливленда".

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НБАБаскетбол