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Лідер "Орландо" даремно увінчав слемданком сольний прохід: момент дня в НБА

Клівленд, Понеділок 06 травня 2024 12:28
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Лідер "Орландо" даремно увінчав слемданком сольний прохід: момент дня в НБА Фото: Паоло Банкеро не врятував "Меджик" від вильоту з плей-офф (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив важкий форвард "Орландо Меджик" Паоло Банкеро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Зірка "Меджик" підкорив моментом у фінальній чверті протистояння з "Клівлендом". Він отримав передачу на "дузі", класно розвернувся та в оточенні трьох опонентів ефектно поклав згори.

Старань Банкеро не вистачило для перемоги "Орландо". "Клівленд" зумів дотиснути "Меджик" (106:94) та завершив серію першого раунду плей-офф. На наступному етапі "Кавальєрс" зустрінуться з "Бостоном".

Банкеро ще й став найрезультативнышим у складі "Орландо". Він оформив дабл-дабл, додавши до 38-ми очок 16 перехоплень. У лавах "Клівленда" найбільше набрав оборонець Донован Мітчелл (39 пунктів).

Хто такий Паоло Банкеро

Уродженець Сіетла, на студентському рівні виступав за Університет Дюка. На драфті НБА-2022 обраний "Орландо" під першим номером.

Дебютував за "Меджик" у Літній лізі асоціації, а офіційний професіональний старт стався 3 жовтня того ж року. Новачок року НБА-2023, учасник Матчу всіх зірок-2024. Спершу схилявся до виступів за збірну Італії, але пізніше обрав США та поїхав на ЧС-2023 (4-те місце).

Виріс у спортивній сім'ї афроамериканки та італоамериканця. Втрачає до 3 кг поту в кожному матчі через рідкісну хворобу.

До слова, вранці підготували анонс головних спортивних подій робочого тижня.

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