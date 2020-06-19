Фирма жены нового министра экологии фигурирует в деле НАБУ, - "Схемы"

Фото: Роман Абрамовский (pershyj.com)

Речь идет о компании "Киевгидромонтаж"

Жена новоназначенного министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского является мажоритарным акционером фирмы "Киевгидромонтаж", фигурирующей в деле Национального антикоррупционного бюро. Сам министр до 2019 входил в наблюдательный совет компании.

Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы".

В НАБУ подтвердили наличие уголовного производства против "Киевгидромонтаж", которое открыли 21 января 2020 года. При этом ни одному лицу в указанном деле до сих пор не сообщено о подозрении.

Как установили журналисты, в 2017 году компания выиграла тендер госпредприятия "Укрводпуть" на ремонт Каневского судоходного шлюза. Получив 20,9 млн гривен фирма должна была заменить ворота шлюза, однако работы так и не были выполнены.

В "Киевгидромонтаж" объясняли, что не получили разрешение на выполнение строительных работ от "Укрводпуть", который в свою очередь уверял, что указанные работы являются капитальным ремонтом, а не строительством.

После этого "Укрводпуть" через суд требовал взыскать с "Киевгидромонтаж" штрафные санкции за ненадлежащее выполнение договора, но иск отклонили. Однако, госпредприятие не стало подавать апелляцию на решение суда.

Сейчас правоохранители проверяет действия руководства этих компаний, которые предположительно повлекли убытки государству.

В руководстве "Киевгидромонтаж" уверяют, что никогда не слышали о подобном производстве против компании, а также не получали никаких претензий от заказчика по поводу качества оборудования.

Со своей стороны в "Укрводпуть" рассказали, что планируют создать комиссию для проверки качества поставленного компанией "Киевгидромонтаж" оборудования, которое так и не было установлено.

Новоназначенный министр Абрамовский в комментарии журналистам также заявил, что не знает об уголовном производстве против фирмы его жены.

Напомним, Абрамовского назначили министром экологии Украины сегодня, 19 июня, на заседании парламента.

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Автор: Дмитрий Левицкий