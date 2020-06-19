Фірма дружини нового міністра екології фігурує у справі НАБУ, - "Схеми"

Фото: Роман Абрамовський (pershyj.com)

Мова йде про компанію "Київгідромонтаж"

Дружина новопризначеного міністра захисту довкілля Романа Абрамовського є мажоритарним акціонером фірми "Київгідромонтаж", яка фігурує у справі Національного антикорупційного бюро. Сам міністр до 2019 входив до наглядової ради компанії.

Про це йдеться у розслідування журналістів програми "Схеми".

У НАБУ підтвердили наявність кримінального провадження проти "Київгідромонтаж", яке було відкрито 21 січня 2020 року. При цьому жодній особі у вказаній справі досі не повідомлено про підозру.

Як встановили журналісти, у 2017 році компанія виграла тендер держпідприємства "Укрводшлях" на ремонт Канівського судноплавного шлюзу. Отримавши 20,9 млн гривень фірма мала замінити ворота шлюзу, однак роботи так і не було виконано.

В "Київгідромонтаж" пояснювали, що не отримали дозволу на виконання будівельних робіт від "Укрводшлях", який своєю чергою запевняв, що вказані роботи є капітальним ремонтом, а не будівництвом.

Після цього "Укрводшлях" через суд вимагав стягнути з "Київгідромонтаж" штрафні санкції за неналежне виконання договору, але позов відхили. Однак, держпідприємство не стало подавати апеляцію на рішення суду.

Зараз правоохоронці перевіряє дії керівництва цих компаній, які ймовірно спричинили збитки державі.

У керівництві "Київгідромонтажу" запевняють, що ніколи не чули про подібне провадження проти компанії, а також не отримували жодних претензій від замовника щодо якості обладнання.

Зі свого боку в "Укрводшлях" розповіли, що планують створити комісію для перевірки якості поставленого компанією "Київгідромонтаж" обладнання, яке так і не було встановлено.

Новопризначений міністр Абрамовський у коментарі журналістам також заявив, що не знає про кримінальне провадження проти фірми його дружини.

Нагадаємо, Абрамовського призначили міністром екології України сьогодні, 19 червня, на засіданні парламенту.

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Автор: Дмитро Левицький