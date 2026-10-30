Fire Point знайшла спосіб бити по РФ без Starlink

Виробник зброї Fire Point знайшов способи бити по далекобійних цілях в Росії та на окупованих територіях України без супутникових послуг SpaceX.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генеральної директорки компанії Fire Point Ірини Терех, передає Reuters.

Fire Point знайшла заміну Starlink

Сили оборони України значною мірою покладаються на SpaceX Ілона Маска для супутникового зв'язку над своєю територією. Київ попросив компанію розширити покриття на Росію.

Але протягом 10 днів цього місяця Україна зіткнулася з обмеженнями швидкості послуг Starlink. Це перешкоджало захисту від дронів та місіям з проведення ударів, зазначило видання.

Терех заявила, що українська компанія Fire Point знайшла обхідні шляхи, які дозволили їй бити по РФ без використання супутникового зв'язку.

"Ми будували з урахуванням цього. Системи Fire Point розроблені для завершення місії без супутникового зв’язку. Навігація, яка працює без будь-якого зовнішнього сигналу, є пріоритетом", - сказала вона.

Повний доступ до Starlink

Терех відмовилася надати подробиці, але уточнила, що повний доступ до систем SpaceX над Росією буде значним покращенням.

"Ми знайшли спосіб технологічно подолати цю проблему, але це охоплює, ймовірно, лише 15-20% того, що ми могли б зробити, якби Starlink працював (над Росією - ред.)", - зазначила вона.

Повний доступ до систем SpaceX стане "переломним моментом" для атак України на російські пускові установки балістичних ракет, сказала вона.

"Ми хочемо союзу з Америкою, де правила відомі заздалегідь, щоб питання про те, чи можемо ми захищатися, не піднімалося знову кожні кілька тижнів залежно від чийогось настрою", - сказала Терех.

Нові ракети Fire Point

Цього місяця Україна оголосила про перше бойове застосування тактичної балістичної ракети FP-7 компанії Fire Point для ураження цілі на окупованій території України.

Терех сказала, що її дальність становить близько 300 кілометрів. Вона може бути використана проти російських пускових установок для балістичних ракет малої дальності "Іскандер".

"Наша нова ракета FP-7 може, серед іншого, стати цінним доповненням до арсеналу зброї, яка допомагає захищати наші міста", - сказала вона, додавши, що це буде економічно вигідніше, ніж використання ракет-перехоплювачів Patriot американського виробництва.

Робота над FP-9

Fire Point також працює над іншою балістичною ракетою - FP-9. Але її дальність польоту у 800 кілометрів ускладнює розробку та випробування, сказала Терех.

FP-9, на її думку, дуже близька до бойової готовності у цьому році.

Проєкт Freyja

Терех також заявила, що проєкт Freyja щодо загальноєвропейської системи протиракетної оборони, який координує Fire Point, має прогрес.

За її словами, перехоплення віртуальної цілі за допомогою ракетної системи очікується до кінця 2026 року, а перехоплення фізичної цілі заплановано на середину наступного року.