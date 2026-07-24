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Fire Point показала запуск ракети "Фламінго", яка атакувала завод у РФ (яскраве відео)

11:50 24.07.2026 Пт
2 хв
Що виробляли на заводі, що став ціллю української ракети?
aimg Олена Чупровська
Фото: момент запуску ракети "Фламінго" (скриншот з відео threads.com.firepoint.ua)

У мережі з'явились кадри пуску української ракети "Фламінго", яка влучила у важливий об'єкт російського військово-промислового комплексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Fire Point.

Що показали на відео

На відео видно момент старту ракети.

Ракета влучила у машинобудівне підприємство "Авітек", що входить до складу концерну ВКО "Алмаз-Антей".

Завод спеціалізується на виробництві авіаційних комплектуючих, зенітних керованих ракет, ракет-мішеней, катапультних крісел та інших авіаційних систем.

Що саме виробляв "Авітек"

Підприємство брало участь у виробництві зенітного ракетного комплексу "Тор", а також крилатих ракет Х-101 і Х-59М2/Х-59М2А - завод постачав компоненти для їхніх двигунів.

Крім того, на заводі виробляли, ремонтували та модернізували катапультні крісла К-36ДМ, які встановлюють на винищувачі Су-34 і Су-57.

Зеленський підтвердив удар

Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження заводу в Кірові, який займається виробництвом компонентів для ракет.

Нагадаємо, у ніч на 23 липня Сили оборони України завдали ударів по кількох військових та військово-економічних об'єктах Росії.

Під удар потрапив танкер у Чорному морі, який перевозив паливо для армії РФ, а також понтонна переправа й район зосередження військ на Донеччині.

Тим часом вранці 24 липня ракети атакували російське місто Кіров.

За попередніми даними, ударів зазнало підприємство "Авітек", яке виробляє авіаційні комплектуючі та засоби порятунку пілотів.

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