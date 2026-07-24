Fire Point показала запуск ракети "Фламінго", яка атакувала завод у РФ (яскраве відео)

Що показали на відео

На відео видно момент старту ракети.

Ракета влучила у машинобудівне підприємство "Авітек", що входить до складу концерну ВКО "Алмаз-Антей".

Завод спеціалізується на виробництві авіаційних комплектуючих, зенітних керованих ракет, ракет-мішеней, катапультних крісел та інших авіаційних систем.

Що саме виробляв "Авітек"

Підприємство брало участь у виробництві зенітного ракетного комплексу "Тор", а також крилатих ракет Х-101 і Х-59М2/Х-59М2А - завод постачав компоненти для їхніх двигунів.

Крім того, на заводі виробляли, ремонтували та модернізували катапультні крісла К-36ДМ, які встановлюють на винищувачі Су-34 і Су-57.

Зеленський підтвердив удар

Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження заводу в Кірові, який займається виробництвом компонентів для ракет.