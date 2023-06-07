"Фіорентина" – "Вест Хем": де дивитися і прогноз на фінал Ліги конференцій

Матч "Фіорентина" – "Вест Хем" відбудеться 7 червня в Празі. Поєдинок прийме "Фортуна Арена". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч "Фіорентина" – "Вест Хем"

Уболівальники не матимуть доступу до трансляції у цифровому мовленні T2. Усі матчі основної сітки єврокубків показують на платформі MEGOGO. Також трансляція буде доступна абонентам Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Коментуватимуть матч Віталій Волочай та Олександр Новак.

Прогноз букмекерів на матч "Фіорентина" – "Вест Хем"

Британська контора William Hill не змогла обрати однозначного фаворита протистояння. Коефіцієнти на перемоги обох команд приблизно однакові. На "фіалок" можна поставити з балом 2,75, а ось імовірність успіху лондонців визначили кефом 2,62. Нічия же в основний час стала найменш вірогідним підсумком із коефіцієнтом 3,20.

Ще ближчі цифри підготували фахівці австрійської Bwin. Ставки на перемогу "Вест Хема" приймають із балом 2,70. На флорентійців натомість можна поставити з кефом 2,75. Чекати нічиєї, вочевидь не варто – коефіцієнт 3,10. Смілива ж ставка на 0:0 в перші 90 хвилин збільшить виграш у 7,5 разів.

Орієнтовні склади на матч "Фіорентина" – "Вест Хем"

"Фіорентина": Террачано – Додо, Міленковіч, Ігор, Бірагі – Бонавентура, Амрабат, Мандрагора – Іконе, Гонсалес – Йовіч

"Вест Хем": Ареола – Керер, Зума, Агерд, Крессвелл – Соучек, Райс, Пакета – Боуен, Антоніо, Бенрахма

"Фіалки" розпочали свій єврокубковий шлях із плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Там вони здолали "Твенте", а на груповому етапі залишили позаду "Хартс" і РФШ. На стадії плей-офф суперники були серйознішими – "Брага", "Сівасспор", "Лех", а "Базель" у півфіналі вибили лише в овертаймі (1:2, 3:1).

"Молотки" стартували на тій же стадії, де здолали опір "Віборга". Далі лондонці виграли квартет із "Андерлехтом", "Сількеборгом" і "Стяуа". У рамках 1/16 фіналу "Вест Хем" вибив кривдника українських команд – АЕК із Ларнаки. Пізніше настала черга "Гента" та АЗ "Алкмаар" у півфіналі (2:1, 1:0).