"Фиорентина" – "Вест Хэм": где смотреть и прогноз на финал Лиги конференций

Матч "Фиорентина" – "Вест Хэм" состоится 7 июня в Праге. Поединок примет "Фортуна Арена". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч "Фиорентина" – "Вест Хэм"

У болельщиков не будет доступа к трансляции в цифровом вещании T2. Все матчи основной сетки еврокубков показывают на платформе MEGOGO. Также трансляция будет доступна абонентам Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол. Комментировать матч будут Виталий Волочай и Александр Новак.

Прогноз букмекеров на матч "Фиорентина" – "Вест Хэм"

Британская контора William Hill не смогла выбрать однозначного фаворита противостояния. Коэффициенты на победы обеих команд примерно одинаковы. На "фиалок" можно поставить с баллом 2,75, а вот вероятность успеха лондонцев оценили кэфом 2,62. Ничья же в основное время стала наименее вероятным итогом с коэффициентом 3,20.

Еще более близкие цифры подготовили специалисты австрийской Bwin. Ставки на победу "Вест Хэма" принимают с баллом 2,70. На флорентийцев можно поставить с кэфом 2,75. Ждать ничьей, очевидно, не стоит – коэффициент 3,10. Смелая же ставка на 0:0 в первые 90 минут увеличит выигрыш в 7,5 раза.

Ориентировочные составы на матч "Фиорентина" – "Вест Хэм"

"Фиорентина": Террачано – Додо, Миленкович, Игорь, Бираги – Бонавентура, Амрабат, Мандрагора – Иконе, Гонсалес – Йович

"Вест Хэм": Ареола – Керер, Зума, Агерд, Крессвелл – Соучек, Райс, Пакета – Боуэн, Антонио, Бенрахма

"Фиалки" начали свой еврокубковый путь с плей-офф квалификации Лиги конференций. Там они одолели "Твенте", а на групповом этапе оставили позади "Хартс" и РФШ. На стадии плей-офф соперники были серьезнее – "Брага", "Сивасспор", "Лех", а "Базель" в полуфинале выбили только в овертайме (1:2, 3:1).

"Молотки" стартовали на той же стадии, где одолели сопротивление "Виборга". Далее лондонцы выиграли квартет с "Андерлехтом", "Силькеборгом" и "Стяуа". В рамках 1/16 финала "Вест Хэм" выбил обидчика украинских команд – АЕК из Ларнаки. Позже настал черед "Гента" и АЗ "Алкмаар" в полуфинале (2:1, 1:0).