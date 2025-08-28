"Фіорентина" - "Полісся": де дивитися матч-відповідь Ліги конференцій та хто фаворит

Житомирське "Полісся" завершує свою єврокубкову кампанію матчем-відповіддю проти італійської "Фіорентини" в рамках плейоф кваліфікації Ліги конференцій. Після розгромної поразки у першій зустрічі (0:3) , українському клубу буде надзвичайно складно відіграти гандикап у три м'ячі на виїзді.

Хто фаворит та де дивитися матч - підкаже РБК-Україна .

"Фіорентина" - майже в основному етапі

Для "фіалок" виграш Ліги конференцій стає викликом – команда вже двічі грала у фіналах турніру, програвши Вест Хему (1:2) та Олімпіакосу (0:1 в овертаймі).

У Серії А старт сезону для "Фіорентини" був непростим, адже у матчі проти Кальярі команда пропустила на 90+4 хвилині, завершивши гру внічию 1:1.

"Полісся" - спроба гідно завершити єврокубкові матчі

Український клуб під керівництвом Руслана Ротаня завершив серію єврокубкових матчів перемогою над "Санта-Коломою" та "Пакшем", проте проти "Фіорентини" шансів практично немає.

У першому поєдинку "Полісся" не змогло скористатися чисельною перевагою, коли "фіалки" залишилися в меншості. Попри всі зусилля, "вовкам" так і не вдалося забити, хоча б гол престижу.

В Українській Прем'єр-Лізі у "Полісся" також є проблеми - лише одна перемога при двох поразках. Проте, після невеликої паузи, пов'язаної з матчами Кубка України, команда мала час набратися сил і провести роботу над помилками, щоб гідно завершити свою єврокубкову кампанію.

Прогноз та шанси команд

Букмекери вважають фаворитом "Фіорентину" - на її перемогу коефіцієнт 1,23, нічия - 6,10, виграш "Полісся" - 11,00.

Експерти вважають, що італійський клуб здобуде впевнену перемогу та забезпечить вихід до основного етапу Ліги конференцій.

Де дивитися матч

Пряму трансляцію гри покаже Київстар ТБ. Для перегляду достатньо авторизуватися за номером телефону у застосунку або на сайті платформи.

Старт о 22:00 за київським часом на стадіоні "Мапеї" у Реджо-Емілії.