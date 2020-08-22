Финский телеканал показал карту мира с якобы российским Крымом

Телеканал извинился и исправил ошибку
Финский телеканал TV1 опубликовал карту мира, на которой оккупированный Крым обозначен как территория Российской Федерации. Телекомпания извинилась за инцидент и заявила, что это было ошибкой.
Об этом сообщает финская телекомпания YLE.
Компания исправила ошибку и опубликовала обновленную карту, на которой Крым обозначен тем же цветом, что и Украина.
"Россия аннексировала Крым, принадлежащий Украине, на основании референдума, который Генеральная ассамблея ООН признала незаконным", - подчеркнули в YLE.
Фото: карта мира с якобы российским Крымом (TV1)
На инцидент уже отреагировали в украинском посольстве. Дипломатическое представительство выразило благодарность телекомпании за быструю реакцию и исправление ошибки.
"Мы надеемся, что такой жалящей ошибки удастся избежать в будущем", - посольство написало в Twitter.
Напомним, карту мира с российским Крымом опубликовала французская газета Le Monde в мае этого года.
Кроме того, СБУ проверяла украинский телеканал "1+1" за показ карты Украины без Крыма.