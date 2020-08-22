Финский телеканал показал карту мира с якобы российским Крымом

Фото: МИД Украины (РБК-Украина)

Телеканал извинился и исправил ошибку

Финский телеканал TV1 опубликовал карту мира, на которой оккупированный Крым обозначен как территория Российской Федерации. Телекомпания извинилась за инцидент и заявила, что это было ошибкой.

Об этом сообщает финская телекомпания YLE.

Компания исправила ошибку и опубликовала обновленную карту, на которой Крым обозначен тем же цветом, что и Украина.

"Россия аннексировала Крым, принадлежащий Украине, на основании референдума, который Генеральная ассамблея ООН признала незаконным", - подчеркнули в YLE.

Фото: карта мира с якобы российским Крымом (TV1)

На инцидент уже отреагировали в украинском посольстве. Дипломатическое представительство выразило благодарность телекомпании за быструю реакцию и исправление ошибки.

"Мы надеемся, что такой жалящей ошибки удастся избежать в будущем", - посольство написало в Twitter.

Напомним, карту мира с российским Крымом опубликовала французская газета Le Monde в мае этого года.

Кроме того, СБУ проверяла украинский телеканал "1+1" за показ карты Украины без Крыма.