ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Финский телеканал показал карту мира с якобы российским Крымом

Хельсинки, Суббота 22 августа 2020 16:21
Финский телеканал показал карту мира с якобы российским Крымом
Фото: МИД Украины (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Телеканал извинился и исправил ошибку

Финский телеканал TV1 опубликовал карту мира, на которой оккупированный Крым обозначен как территория Российской Федерации. Телекомпания извинилась за инцидент и заявила, что это было ошибкой.

Об этом сообщает финская телекомпания YLE.

Компания исправила ошибку и опубликовала обновленную карту, на которой Крым обозначен тем же цветом, что и Украина.

"Россия аннексировала Крым, принадлежащий Украине, на основании референдума, который Генеральная ассамблея ООН признала незаконным", - подчеркнули в YLE.

Финский телеканал показал карту мира с якобы российским Крымом

Фото: карта мира с якобы российским Крымом (TV1)

На инцидент уже отреагировали в украинском посольстве. Дипломатическое представительство выразило благодарность телекомпании за быструю реакцию и исправление ошибки.

"Мы надеемся, что такой жалящей ошибки удастся избежать в будущем", - посольство написало в Twitter.

Напомним, карту мира с российским Крымом опубликовала французская газета Le Monde в мае этого года.

Кроме того, СБУ проверяла украинский телеканал "1+1" за показ карты Украины без Крыма.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Российская ФедерацияКрымФинляндиякарта
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь