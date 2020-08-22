Фінський телеканал показав мапу світу з нібито російським Кримом

Фото: МЗС України (РБК-Україна)

Телеканал вибачився та виправив помилку

Фінський телеканал TV1 опублікував мапу світу, на якій окупований Крим позначено як територію Російської Федерації. Телекомпанія вибачилася за інцидент та заявила, що це було помилкою.

Про це повідомляє фінська телекомпанія YLE.

Компанія виправила помилку та опублікувала оновлену мапу, на якій Крим позначено тим же кольором, що й Україна.

"Росія анексувала Крим, який належить Україні, на підставі референдуму, який Генеральна асамблея ООН визнала незаконним", - наголосили в YLE.

Фото: мапа з нібито російським Кримом (TV1)

На інцидент вже відреагували в українському посольстві. Дипломатичне представництво подякувало телекомпанії за швидку реакцію та виправлення помилки.

"Ми сподіваємось, що такої жалючої помилки вдасться уникнути в майбутньому", - написало посольство в Twitter.

Нагадаємо, мапу світу з російським Кримом опублікувала французька газета Le Monde у травні цього року.

Крім того, СБУ перевіряла український телеканал "1+1" за показ карти України без Криму.