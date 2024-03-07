Фінський суд виніс вирок бізнесменові з Франції за порушення санкцій проти РФ

Районний суд Іта-Уусімаа засудив Габріеля Теміна, громадянина Франції, до дев'яти місяців тюремного ув'язнення умовно за незаконний експорт оборонної техніки в Казахстан через Росію і за порушення правил військового експорту.

Як виконавчий директор двох зареєстрованих у Фінляндії судноплавних компаній, Siberica Ltd і Luminor Ltd, Темін відповідав за операції, які передбачали торгівлю тайванським обладнанням для блокування дронів до Казахстану. Однак 44-річний Темін відкинув звинувачення.

Суд встановив, що спілкування між Теміним і клієнтами в застосунку для обміну повідомленнями Telegram, представлені прокурором у суді, не є достатнім доказом того, що кінцевим пунктом призначення обладнання була б Росія, а не Казахстан, але для експорту оборонної техніки в будь-якому разі був би потрібен дозвіл.

"Габріель Темін у будь-якому разі вчинив злочин, експортувавши поставки з Фінляндії", - йдеться в заяві суду.

Бізнесмен міг постачати дрони до РФ

Темін заявив у суді, що у 2023 році він двічі замовляв через інтернет обладнання для блокування дронів на суму 385 000 євро у тайванської компанії Drones Vision за запитом клієнта, Bassire Group. Він нібито не знав, що замовляє оборонне обладнання, яке потребує експортного дозволу.

За окремими звинуваченнями Теміну висунули обвинувачення в 31 випадку порушення правил експорту оборонного обладнання, включно з випадком, коли фінська митниця запідозрила, що майже 3500 дронів, експортованих Temin і Luminor, опинилися в Росії, а не в Туреччині.

Із 31 пункту обвинувачень прокурор відмовився від 4, а суд визнав Теміна винним у 2 і відхилив 25, включно зі справою про дрони, за відсутністю доказів.

У двох справах, за якими Теміна визнали винним, суд постановив, що бізнесмен сфальсифікував пункт призначення німецьких інструментів, які підпадають під санкції, заявивши, що їх прямували до Казахстану, а не до російського Санкт-Петербурга. Згідно з власними документами Siberica, вони в кінцевому підсумку опинилися в РФ.

Росія продовжує обходити санкції

Нещодавно Politico писало, що незважаючи на санкції щодо російської нафти, країна-агресор у 2023 році заробила 1 млрд євро від купівлі пального Європейським союзом.

Також ЗМІ повідомляли, що італійська компанія Beretta досі імпортує в Росію стрілецьку зброю через власну "дочку" та компанії збройового барона Михайла Хубутії.

А в Чехії заявляли, що російські спецслужби, як і раніше, активні в Європі, вони допомагають обходити санкції Європейського союзу.