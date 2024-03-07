Финский суд вынес приговор бизнесмену из Франции за нарушение санкций против РФ

Районный суд Ита-Уусимаа приговорил Габриэля Темина, гражданина Франции, к девяти месяцам тюремного заключения условно за незаконный экспорт оборонной техники в Казахстан через Россию и за нарушение правил военного экспорта.

Как исполнительный директор двух зарегистрированных в Финляндии судоходных компаний, Siberica Ltd и Luminor Ltd, Темин отвечал за операции, которые предусматривали торговлю тайваньским оборудованием для блокировки дронов в Казахстан. Однако 44-летний Темин отверг обвинения.

Суд установил, что общение между Теминым и клиентами в приложении для обмена сообщениями Telegram, представленные прокурором в суде, не является достаточным доказательством того, что конечным пунктом назначения оборудования была бы Россия, а не Казахстан, но для экспорта оборонной техники в любом случае требовалось бы разрешение.

"Габриэль Темин в любом случае совершил преступление, экспортировав поставки из Финляндии", - говорится в заявлении суда.

Бизнесмен мог поставлять дроны в РФ

Темин заявил в суде, что в 2023 году он дважды заказывал через интернет оборудование для блокировки дронов на сумму 385 000 евро у тайваньской компании Drones Vision по запросу клиента, Bassire Group. Он якобы не знал, что заказывает оборонное оборудование, которое требует экспортного разрешения.

По отдельным обвинениям Темину выдвинули обвинения в 31 случае нарушения правил экспорта оборонного оборудования, включая случай, когда финская таможня заподозрила, что почти 3500 дронов, экспортированных Temin и Luminor, оказались в России, а не в Турции.

Из 31 пункта обвинений прокурор отказался от 4, а суд признал Темина виновным в 2 и отклонил 25, включая дело о дронах, за отсутствием доказательств.

В двух делах, по которым Темина признали виновным, суд постановил, что бизнесмен сфальсифицировал пункт назначения немецких инструментов, подпадающих под санкции, заявив, что они направлялись в Казахстан, а не в российский Санкт-Петербург. Согласно собственным документам Siberica, они в конечном итоге оказались в РФ.

Россия продолжает обходить санкции

Недавно Politico писало, что, несмотря на санкции в отношении российской нефти, страна-агрессор в 2023 году заработала 1 млрд евро от покупки горючего Европейским союзом.

Также СМИ сообщали, что итальянская компания Beretta до сих пор импортирует в Россию стрелковое оружие из-за собственной "дочки" и компании оружейного барона Михаила Хубутии.

А в Чехии заявляли, что российские спецслужбы по-прежнему активны в Европе, они помогают обходить санкции Европейского союза.