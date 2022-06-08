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Финский след. Сеть АЗС Shell в России переименуют, уже придумали новое имя

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Москва, Среда 08 июня 2022 04:03
Финский след. Сеть АЗС Shell в России переименуют, уже придумали новое имя АЗС Shell (Фото: shell.com)
Автор: Константин Широкун

Сеть АЗС Shell в России, которая с прошлого месяца принадлежит "Роснефти", переименуют в Teboil. Данная торговая марка была основана в Финляндии в 1934 году, а с 2005 года принадлежит "Лукойлу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Лукойла".

Новое имя получат все 400 АЗС Shell — 233 собственных и 178 дилерских. Также в рамках сделки с Shell российская компания получила и завод по производству смазочных материалов в Торжке Тверской области. На нем наладят выпуск продукции под брендом Teboil.

Напомним, Shell Plc нашла обходной способ поддерживать поставки российских энергоресурсов при помощи схемы по "смешиванию" нефти, хотя публично отказалась от закупок из РФ. Также Shell может продать китайским компаниям долю в крупном газовом проекте в России.

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АЗС Российская Федерация Роснефть Shell
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