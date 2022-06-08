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Фінський слід. Мережу АЗС Shell в Росії перейменують, вже придумали нове ім'я

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Москва, Середа 08 червня 2022 04:03
Фінський слід. Мережу АЗС Shell в Росії перейменують, вже придумали нове ім'я АЗС Shell (Фото: shell.com)
Автор: Константин Широкун

Мережу АЗС Shell в Росії, яка з минулого місяця належить "Роснефти", перейменують в Teboil. Дана торгова марка була заснована у Фінляндії в 1934 році, а з 2005 року належить "Лукойлу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Лукойла".

Нове ім'я отримають всі 400 АЗС Shell — 233 власних і 178 дилерських. Також в рамках угоди з Shell російська компанія отримала і завод з виробництва мастильних матеріалів в Торжку Тверській області. На ньому налагодять випуск продукції під брендом Teboil.

Нагадавши, Shell Plc знайшла обхідний спосіб підтримувати постачання російських енергоресурсів за допомогою схеми по "змішуванню" нафти, хоча публічно відмовилася від закупівель з РФ. Також Shell може продати китайським компаніям частку у великому газовому проекті в Росії.

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АЗС Російська Федерація Роснефть Shell
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