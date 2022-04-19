Финский парламент завтра начнет рассмотрение вопроса о вступлении в НАТО

Сообщается, что в докладе содержится предупреждение о том, что Финляндия должна быть готова к крупномасштабным и непредсказуемым рискам в случае подачи заявки на вступление в НАТО. В качестве примера в докладе упоминается рост напряженности на финско-российской границе.

По словам командующего Силами обороны Тимо Кивинена, армия поддержит руководство страны в переговорах с НАТО

"Мы не будем раскрывать, к каким видам рисков мы готовимся и как мы управляем рисками. Нет смысла их открывать", - добавил он.