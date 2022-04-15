Подавляющее большинство финнов поддерживает вступление страны в НАТО. Процесс подачи заявки на членство в Альянсе Финляндия должна ускорить.

Об этом заявила министр Европы Финляндии Титти Туппурайнен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Туппурайнен заявила, что с высокой долей вероятности Финляндия вступит в НАТО. По ее словам, процесс подачи заявки необходимо ускорить.

Министр добавила, что сейчас в отношениях между Финляндией и Россией произошли глубокие изменения. Она назвала развязанную Москвой войну в Украине "жестокой" и "тревожным звонком" для всего мира.

Комментируя угрозы России в связи с возможностью вступления Финляндии и Швеции в НАТО Туппурайнен сказала, что каждая страна имеет право принимать собственные меры безопасности.

"Что бы ни говорила Россия, мы это, конечно, слышим, но мы принимаем свои собственные решения, исходя из наших интересов, и из наших условий, из нашего учета общей ситуации", - добавила министр.

Она подчеркнула, что народ Финляндии уже принял решение и подавляющее большинство финнов поддерживает вступление страны в НАТО.