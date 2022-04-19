Фінський парламент завтра почне розгляд питання про вступ до НАТО

Повідомляється, що в доповіді міститься попередження про те, що Фінляндія має бути готова до великомасштабних і непередбачуваних ризиків у разі подачі заявки на вступ до НАТО. Як приклад у доповіді згадується зростання напруженості на фінсько-російському кордоні.

За словами командувача Силами оборони Тімо Ківінена, армія підтримає керівництво країни в переговорах з НАТО

"Ми не будемо розкривати, до яких видів ризиків ми готуємося і як ми керуємо ризиками. Немає сенсу їх відкривати", - додав він.