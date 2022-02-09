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"Членство Украины в НАТО нереально". Финский депутат ушел в отставку после скандального твита

Автор: РБК-Украина

Председатель парламентского комитета по иностранным делам и депутат парламента Финляндии Мика Ниикко негативно высказался о членстве Украины в НАТО. За свои слова финский политик поплатился должностью.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местное издание YLE.

Отмечается, что 8 февраля депутат написал в своем Twitter о том, что президент Франции Эммануэль Макрон должен дать четкий ответ Украине о вступлении в НАТО. Ниикко заявил, что Украина не сможет стать членом Альянса, несмотря на ситуацию.

Такая позиция финского политика вызвала критику в соцсетях. В частности, его слова прокомментировала посол Украины в Финляндии Ольга Диброва.

"Украинцы и страны-члены НАТО должны решать вопрос о членстве Украины в НАТО", - написала она в своем Twitter-аккаунте.

После Ниикко все же удалил свой пост в соцсетях и опубликовал объяснения.

"Я открыто признаю, что твит, который я опубликовал сегодня утром, был написан небрежно. Само собой разумеется, что я защищаю суверенитет Украины и внешнюю политику Финляндии. Каждая страна имеет независимое право решать, подавать ли заявку на членство в НАТО", - объяснил он.

Вечером 8 февраля стало известно, что Мика Ниикко решил подать в отставку и уйти с должности председателя комитета по иностранным делам. Решение о его увольнении должны принять на заседании комитета 9 февраля, однако его коллеги в социальных сетях уже одобрили эту идею.

Напомним, ранее в НАТО приняли решение усилить восточный фланг из-за угрозы вторжения в Украину. В связи с этим США перебросили в Польшу около 2 тысяч военных.

Также как сообщало РБК-Украина, в Румынию прилетела первая группа военного контингента НАТО.

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