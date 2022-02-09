"Членство України в НАТО нереальне". Фінський депутат пішов у відставку після скандального твіту

Відзначається, що 8 лютого депутат написав у своєму Twitter про те, що президент Франції Еммануель Макрон повинен дати чітку відповідь Україні про вступ до НАТО. Ніїкко заявив, що Україна не зможе стати членом Альянсу, незважаючи на ситуацію.

Така позиція фінського політика викликала критику в соцмережах. Зокрема, його слова прокоментувала посол України у Фінляндії Ольга Діброва.

"Українці і країни-члени НАТО повинні вирішувати питання про членство України в НАТО", - написала вона у своєму Twitter-акаунті.

Після Ніїкко все ж видалив свій пост у соцмережах і опублікував пояснення.

"Я відкрито визнаю, що твіт, який я опублікував сьогодні вранці, був написаний недбало. Само собою зрозуміло, що я захищаю суверенітет України і зовнішню політику Фінляндії. Кожна країна має незалежне право вирішувати, чи подавати заявку на членство в НАТО", - пояснив він.

Увечері 8 лютого стало відомо, що Міка Ніїкко вирішив подати у відставку і піти з посади голови комітету у закордонних справах. Рішення про його звільнення повинні прийняти на засіданні комітету 9 лютого, проте його колеги в соціальних мережах вже схвалили цю ідею.