Финские офицеры поддерживают вступление страны в НАТО, - опрос

Анкеты были разосланы всем членам Профсоюза (около 6 тысяч офицеров), а ответ был получен от трети из них (примерно 2200 человек).

По данным Финской ассоциации офицеров, количество ответов типично для анкет, и результат в целом соответствует мнению финских офицеров.

В офицерский профсоюз входят почти все офицеры Финляндии.

Согласно опросу, 90,9% выступает за вступление в НАТО - по мнению респондентов, работоспособность финских солдат скоро будет на критическом уровне.

Нужно сказать, что в стране поддержка НАТО среди офицеров заметно возросла за несколько месяцев. Так, в опросе Финской ассоциации офицеров и MTV News, опубликованном в ноябре 2021 года около 65% офицеров высказались за вступление в военный альянс.

Но теперь около трети респондентов признают, что их позиция в отношении НАТО за год изменилась.

"В связи с войной в Украине ожидалось, что поддержка вступления в НАТО возрастет. В предыдущих опросах российская угроза рассматривалась как самая большая угроза из всех, поэтому сейчас ситуация с членством в НАТО становится все более популярной. Солдаты, безусловно, думают больше о военных действиях, чем о политическом решении", - комментирует председатель Ассоциации офицеров подполковник Вилле Вийта.

Поддержка вступления в ЕС среди финских офицеров выросла до 91% (фото: yle.fi)