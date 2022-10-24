Фінські вчені зафіксували підводні вибухи поблизу "Північних потоків"

У фінському заливі було зафіксовано чотири вибуху, які відбулися в російських територіальних водах, приблизно в 40 кілометрах південно-західніше від Виборгу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Ilta-Sanomat .

Уточнюється, що це сталося 20 та 21 жовтня поряд із російськими Приморськом та Виборгом. Повідомляється також, що вибухи відбувалися з 12:35 до 18:32: о 12:35 зафіксували поштовх магнітудою 2,0, о 14:02 - магнітудою 1,5, о 17:54 - магнітудою 1,5, о 18: 32 - магнітудою 1,4. Ще один вибух зареєстрували в п'ятницю приблизно в цьому ж районі в тому ж проміжку часу.

За даними автоматичної системи вимірювань Інституту сейсмології університету Хельсінкі це вибухи чи обвалення.

"Вони були виявлені та ідентифіковані. Це вибухові сигнали. Принаймні це не землетруси", - пояснив сейсмолог Ярі Кортстрем.

Мережа сейсмічних станцій університету Хельсінкі автоматично вимірює сейсмічні події у Фінляндії та її околицях. Система виявляє дуже малі вибухи. Причини вибухів наразі обговорюються. Кортстрем каже, що в найбезневинніших випадках вибухи відбуваються через поглиблення або днопоглиблення судноплавного каналу. Він каже, що такі вибухи були зафіксовані і перед Вуосаарі, наприклад, при поглибленні судноплавного каналу порту. Іншою можливістю можуть бути військові навчання, коли, наприклад, було підірвано глибинні бомби або міни.

Фінські вимірювальні станції також зафіксували вибухи у трубах "Північних потоків" наприкінці вересня.