Фінські вчені зафіксували підводні вибухи поблизу "Північних потоків"
У фінському заливі було зафіксовано чотири вибуху, які відбулися в російських територіальних водах, приблизно в 40 кілометрах південно-західніше від Виборгу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Ilta-Sanomat.
Уточнюється, що це сталося 20 та 21 жовтня поряд із російськими Приморськом та Виборгом. Повідомляється також, що вибухи відбувалися з 12:35 до 18:32: о 12:35 зафіксували поштовх магнітудою 2,0, о 14:02 - магнітудою 1,5, о 17:54 - магнітудою 1,5, о 18: 32 - магнітудою 1,4. Ще один вибух зареєстрували в п'ятницю приблизно в цьому ж районі в тому ж проміжку часу.
За даними автоматичної системи вимірювань Інституту сейсмології університету Хельсінкі це вибухи чи обвалення.
"Вони були виявлені та ідентифіковані. Це вибухові сигнали. Принаймні це не землетруси", - пояснив сейсмолог Ярі Кортстрем.
Мережа сейсмічних станцій університету Хельсінкі автоматично вимірює сейсмічні події у Фінляндії та її околицях. Система виявляє дуже малі вибухи. Причини вибухів наразі обговорюються. Кортстрем каже, що в найбезневинніших випадках вибухи відбуваються через поглиблення або днопоглиблення судноплавного каналу. Він каже, що такі вибухи були зафіксовані і перед Вуосаарі, наприклад, при поглибленні судноплавного каналу порту. Іншою можливістю можуть бути військові навчання, коли, наприклад, було підірвано глибинні бомби або міни.
Фінські вимірювальні станції також зафіксували вибухи у трубах "Північних потоків" наприкінці вересня.
Нагадаємо, що пошкодження газопроводу "Північний потік" із Росії до Європи викликано потужними вибухами. Розслідування, яке провела поліція Данії, підтвердила раніше зроблені висновки інших країн.
Також німецькі слідчі встановили, що серія вибухів підводних газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" з Росії до Європи були диверсією. За словами офіційних осіб, знайомих із розслідуванням, це збігається з попередніми висновками Швеції.
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