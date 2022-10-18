ua ru
Вт, 18 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Данія оприлюднила результати свого розслідування вибухів на "Північному потоці"

Новость на русском →
Копенгаген, Вівторок 18 жовтня 2022 15:56
Данія оприлюднила результати свого розслідування вибухів на "Північному потоці" Фото: "Північний потік" було зруйновано потужним вибухом (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Пошкодження газопроводу "Північний потік" із Росії до Європи викликано потужними вибухами. Розслідування, яке провела поліція Данії, підтвердила раніше зроблені висновки інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Влада Швеції та Данії розслідує чотири діри в газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Висновки Данії, схоже, аналогічні висновкам шведської прокуратури, яка раніше заявила, що пробоїни утворилися внаслідок вибухів.

Шведська газета Expressen повідомила, що у пошкодженому газопроводі "Північний потік-1" відсутня ділянка довжиною не менше 50 метрів.

Поліція Копенгагена заявила, що причиною витоку стали "потужні вибухи", заявивши, що це було засноване на попередньому розслідуванні.

"Поки що зарано щось говорити про рамки, у яких відбуватиметься міжнародне співробітництво, наприклад, зі Швецією та Німеччиною, оскільки це залежить від кількох факторів", - йдеться в повідомленні.

Раніше німецькі слідчі встановили, що серія вибухів підводних газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" з Росії до Європи були диверсією.

Німецьким слідчим не вдалося остаточно пов'язати передбачуваний підрив з якимось одним учасником, але німецькі офіційні особи кажуть, що вони працюють, зважаючи на те, що за вибухами стоїть Росія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Северный поток
NEWS
Нова атака по українських містах: що відомо зараз
Нова атака по українських містах: що відомо зараз
DAILY
Купол для України. Як захистити небо від російських ракет та іранських дронів
Юлія Акимовакоресподент Купол для України. Як захистити небо від російських ракет та іранських дронів