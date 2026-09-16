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Фінські компанії постачали насоси й двигуни до РФ через фіктивні схеми з Казахстаном

03:46 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фінські компанії постачали насоси й двигуни до РФ через фіктивні схеми з Казахстаном Фото: Фінляндія розслідує схеми обходу санкцій ЄС проти Росії (Getty Images)
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Фінська митниця завершує розслідування масштабної схеми обходу санкцій ЄС проти Росії. За версією слідства, у 2022-2023 роках дві фінські компанії незаконно поставили до РФ промислових товарів на суму близько 5,9 мільйона євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Основу незаконного експорту становили високоточні гідравлічні насоси, електродвигуни та різноманітні клапани. Прямі поставки цього обладнання до Росії заборонені регламентом ЄС із липня 2022 року - через можливе застосування у військовій та важкій промисловості.

Компанія-експортер офіційно заявляла митним органам, що відправляє партії обладнання замовникам у Казахстані та Туреччині. Однак під час оперативних заходів і вивчення супровідної документації правоохоронці встановили: кінцевим пунктом призначення всіх вантажів насправді була територія Росії.

Для реалізації схеми залучали й другу фінську компанію, яка забезпечувала проміжне зберігання, переоформлення документів та логістичний супровід підсанкційних товарів.

Наразі фінська митниця підозрює двох осіб у вчиненні злочину при обтяжувальних обставинах. Матеріали справи планують передати до прокуратури Східної Фінляндії до кінця цього року для висунення офіційних обвинувачень.

Один із ключових фігурантів розслідування вже є відповідачем ще у чотирьох інших кримінальних справах, пов'язаних із незаконним експортом та порушенням європейських санкцій - їх розглядає окружний суд Південної Карелії.

Влада Фінляндії наголошує: країна й надалі жорстко припинятиме будь-які спроби використовувати треті країни для обходу торговельних обмежень.

Нагадаємо, у ЄС вже пропонують передати справи про обхід санкцій проти РФ єдиній Європейській прокуратурі - це має посилити тиск на компанії та осіб, які допомагають Росії обходити обмеження.

23 липня Рада ЄС ухвалила 21-й пакет санкцій проти Росії - найбільший за чотири роки. Він охопив 218 осіб та організацій і вдарив по банках, криптоплатформах, "тіньовому флоті" й нафтовому секторі РФ.

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