ua en ru
Пт, 11 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У ЄС хочуть передати справи про обхід санкцій проти РФ єдиній прокуратурі, - Politico

08:51 11.09.2026 Пт
2 хв
Досі кожна з 27 країн діяла на свій розсуд, тепер підхід можуть уніфікувати
aimg Валерія Абабіна
У ЄС хочуть передати справи про обхід санкцій проти РФ єдиній прокуратурі, - Politico Фото: Головна дипломатка ЄС Кая Каллас (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Справи проти компаній та осіб, які допомагають Росії обходити санкції, у ЄС пропонують передати єдиній Європейській прокуратурі. Це має посилити тиск на російську військову машину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас запропонувала передати нагляд за справами про обхід санкцій Європейській прокуратурі.

Відомство з Люксембурга розслідувало б постачання чутливих товарів, які може використати військова машина Москви, а також відмивання грошей для Кремля.

Ідея передбачає переслідування тих, хто в межах ЄС порушує правила щодо співпраці з підсанкційними російськими та білоруськими організаціями або здійснює заборонені операції. Наразі застосування санкцій гальмує різноманітність національних законів і різні підходи прокурорів у 27 столицях.

Каллас озвучила пропозицію на зустрічі з послами країн-членів ЄС у середу, втім, конкретних пропозицій поки не деталізувала. Про це повідомили двоє дипломатів, обізнаних з обговоренням.

Нині Європейська прокуратура розслідує серйозні організовані злочини, зокрема відмивання грошей, корупцію та транскордонне шахрайство. Застосування міжнародних санкцій стало б суттєвим доповненням до її повноважень.

Нагадаємо, 23 липня Рада ЄС ухвалила 21-й пакет санкцій проти Росії - найбільший за чотири роки. Він охопив 218 осіб та організацій і вдарив по банках, криптоплатформах, "тіньовому флоту" й нафтовому сектору РФ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз Російська Федерація
Новини
У Києві в 9-поверхівці пожежа після атаки РФ, є постраждалі
У Києві в 9-поверхівці пожежа після атаки РФ, є постраждалі
Аналітика
Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech