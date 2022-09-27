Фінські інтернет-магазини відмовляються продавати товари росіянам

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kauppalehti .

Співробітники компаній підозрюють, що громадяни РФ таким чином намагаються обійти санкції та отримати заборонені до ввезення до Росії автотовари. Повідомляється, що директива виходить від імпортерів та виробників запчастин і ґрунтується на санкціях ЄС проти Москви.

Насамперед заборона стосується клієнтів, які намагаються закупити велику партію запчастин для подальшого перепродажу всередині підсанкційної країни. Постачальники інтернет-майданчиків – європейські автовиробники, які на цей час не постачають запчастини до Росії. Тому росіяни намагаються закупити запчастини в обхід санкцій.