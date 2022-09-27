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Фінські інтернет-магазини відмовляються продавати товари росіянам

Фото: фінські інтернет-магазини відмовляються продавати товари росіянам (pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

Фінські інтернет-магазини з продажу автомобільних комплектуючих та аксесуарів відмовляються продавати товари росіянам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kauppalehti .

Співробітники компаній підозрюють, що громадяни РФ таким чином намагаються обійти санкції та отримати заборонені до ввезення до Росії автотовари. Повідомляється, що директива виходить від імпортерів та виробників запчастин і ґрунтується на санкціях ЄС проти Москви.

Насамперед заборона стосується клієнтів, які намагаються закупити велику партію запчастин для подальшого перепродажу всередині підсанкційної країни. Постачальники інтернет-майданчиків – європейські автовиробники, які на цей час не постачають запчастини до Росії. Тому росіяни намагаються закупити запчастини в обхід санкцій.

Раніше повідомлялося, що влада Фінляндії заарештувала активи росіян, які потрапили під санкції, на суму близько 190 мільйонів євро.

Також нагадаємо, що у Фінляндії знайшли спосіб скоротити видачі віз росіянам. Вони планують уповільнити видачу віз громадянам країни-агресора.

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