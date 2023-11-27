Фінська компанія постачала в РФ запчастини для вантажівок в обхід санкцій, - ЗМІ

Фінська компанія HD-Parts із міста Вантаа після початку повномасштабного вторгнення, ймовірно, в обхід санкцій постачала в Росію запчастини для автомобілів на мільйони євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle MOT.

Зазаначається, що компанія HD-Parts постачала в РФ запчастини для вантажівок Volvo та Scania. При цьому, HD-Parts не має відношення до цих автомобільних компаній, а закуповують ці запчастини напряму з заводів у Китаї, Гонконгу, Тайваню та інших країн.

В HD-Parts заявили, що не порушували санкцій та запевнили, що всі товари були узгоджені фінською митницею. Водночас, прикордонники не стали коментувати ситуацію, повідомивши, що розпочали перевірку стосовно цієї інформації.

При цьому, засновник та голова правління компанії Лассе Ліндквіст підтвердив, що щонайменше три чверті експорту HD-Parts припадає на російський ринок.

Редакція видання ж заявляє, що товари зі списку тих, що постачались до РФ, відповідають описам санкційних товарів. Експерт з санкцій Ерленд Бйордведт заявив, що HD-Parts може бути найбільшим постачальником запчастин для вантажівок в Росію у всьому західному світі.

РФ намагається обходити західні санкції

Нещодавно глави МЗС країн Центральної Азії висловили готовність посилити санкції проти Росії.

Також президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росію слід позбавити можливості обходити санкції через посередників для того, щоб "демонтувати" віру у безкарність країни-агресора.

Раніше суд Нідерландів засудив російського підприємця до півтора року в'язниці та 200 тисяч євро штрафу. Він постачав до Росії мікросхеми в обхід санкцій.

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