Фінська фармацевтична компанія Orion Pharma повністю вийшла з Росії

Компанія фіксує зниження операційного прибутку на 25 мільйонів євро через поступове залишення російського ринку і, за прогнозами виробника, прибуток продовжить знижуватися й надалі.

"Крім того, на вартість поставок впливають зміни ринкових цін і обмінних курсів. Через вторгнення Росії в Україну видимість бізнесу в Україні наразі дуже низька. У Росії Orion припинив свою діяльність", - йдеться у звіті.

Росздравнагляд РФ заявляв, що Orion Pharma з травня 2022 року не поставляє в Росію "Дівігель" (естрадіол), який застосовують для замісної гормональної терапії.

Чутки про відхід компанії з ринку РФ

У жовтні 2022 року вже повідомлялося про плани Orion Pharma піти з Росії.

Тоді особливу увагу звертали на те, що серед продукції Orion Pharma "Метипред" (метилпреднізолон) - гормональний протизапальний препарат, який застосовують у разі ревматичних захворювань, що входить до російського переліку життєво необхідних і найважливіших лікарських препаратів для медичного застосування.

Orion Pharma

Заснована 1917 року зі штаб-квартирою в Еспоо (Фінляндія), є фінською компанією, яка працює по всьому світу.

Вона розробляє, виробляє і продає лікарські препарати для людей і тварин, а також активні фармацевтичні інгредієнти для світових ринків. Усі виробничі майданчики компанії та більшість її науково-дослідних підрозділів розташовані у Фінляндії.

Іноземний бізнес у Росії після війни

CNN писало, що понад тисяча великих компаній зобов'язалися залишити РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого минулого року, але деякі відомі фірми нині звинувачуються у порушенні своїх обіцянок.

Нещодавно стало відомо, що японський виробник вантажівок Isuzu Motors Ltd. покинув російський ринок. Він не зміг відновити виробництво від початку війни РФ проти України.

Також компанія Essity, що займається виробництвом товарів у сфері гігієни і здоров'я, завершила продаж своїх активів у Росії.