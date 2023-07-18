Финская фармацевтическая компания Orion Pharma полностью вышла из России

Компания фиксирует снижение операционной прибыли на 25 миллионов евро из-за постепенного ухода с российского рынка и, по прогнозам производителя, прибыль продолжит снижаться и в дальнейшем.

"Кроме того, на стоимость поставок влияют изменения рыночных цен и обменных курсов. Из-за вторжения России в Украину видимость бизнеса в Украине сейчас очень низкая. В России Orion прекратил свою деятельность", - говорится в отчете.

Росздравнадзор РФ заявлял, что Orion Pharma с мая 2022 года не поставляет в Россию "Дивигель" (эстрадиол), который применяется для заместительной гормональной терапии.

Слухи об уходе компании с рынка РФ

В октябре 2022 года уже сообщалось о планах Orion Pharma уйти из России.

Тогда особое внимание обращали на то, что среди продукции Orion Pharma "Метипред" (метилпреднизолон) - гормональный противовоспалительный препарат, применяемый при ревматических заболеваниях, входящий в российский перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения.

Orion Pharma

Основанная в 1917 году со штаб-квартирой в Эспоо (Финляндия), является финской компанией, которая работает по всему миру.

Она разрабатывает, производит и продает лекарственные препараты для людей и животных, а также активные фармацевтические ингредиенты для мировых рынков. Все производственные площадки компании и большинство ее научно-исследовательских подразделений расположены в Финляндии.

Иностранный бизнес в России после войны

CNN писало, что более тысячи крупных компаний обязались покинуть РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля прошлого года, но некоторые известные фирмы сейчас обвиняются в нарушении своих обещаний.

Недавно стало известно, что японский производитель грузовиков Isuzu Motors Ltd. покинул российский рынок. Он не смог возобновить производство с начала войны РФ против Украины.

Также компания Essity, занимающаяся производством товаров в сфере гигиены и здоровья, завершила продажу своих активов в России.