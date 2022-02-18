Финрынки и сложные технологии, но не экспорт газа. Белый дом рассказал о санкциях против РФ

"Если Россия нападет на Украину, мы ответим решительно", - сказал Сингх.

По его словам, санкции США разработаны таким образом, чтобы сразу создать крупнейшим российским финансовым институтам серьезные проблемы. Однако, отметил представитель Белого дома, на первом этапе отключать Россию от системы межбанковских платежей SWIFT не планируется.

Кроме того, США готовы ввести меры экспортного контроля. Они призваны лишить Россию доступа к критически важным технологиям. При этом ограничения не нацелены на возможность российского экспорта энергоносителей.

"Наши (ограничительные - ред.) меры не предназначены для того, чтобы сократить или затруднить российские возможности по поставкам энергоносителей на мировые рынки", - уточнил Сингх.