Финплан УЗ подтверждает необходимость ее безотлагательного реформирования, - эксперт

Фото: "Укрзализныця" (РБК-Украина)

Эксперт раскритиковал принятый Кабинетом министров финансовый план компании на 2020 год

"Укрзализныця" планирует продолжать пользоваться своим монопольным положением, который позволяет бесконтрольно повышать тарифы на грузовые перевозки для покрытия непроизводительных расходов, потерь от коррупции, неэффективности и управленческой беспомощности.

Об этом пишет экономист Борис Кушнирук, анализируя принятый Кабинетом министров финансовый план компании на 2020 год.

По словам эксперта, немало пунктов документа вызывают недоумение. В частности, это касается цен на дизельное топливо, электроэнергию, курс доллара, а также странные объемы ремонтов и завышенные административные расходы.

"Судя по нынешнему финплану, УЗ продолжит жить по собственной парадигме – парадигме естественного монополиста. В условиях снижения объемов грузовых и пассажирских перевозок УЗ по непонятным причинам планирует увеличить на 43% (или на 2,7 млрд грн) расходы на ремонт подвижного состава. Эффективностью здесь не пахнет. Однако коррупцией (через закупку работ и услуг у "дружественных" структур) воняет изрядно. Админрасходы УЗ во время кризиса вырастут на 57%. Увеличение должностных окладов на 10% (при ожидаемой инфляции в 5%) "съест" 3 млрд грн. Можно понять, если увеличение зарплат коррелируется с повышением эффективности и производительности труда, экономией затрат на топливо и энергию, ростом объемов перевозок", - подчеркнул экономист.

Напомним, Кабинет министров утвердил финансовый план АО "Укрзализныця" на 2020 год. Соответствующее распоряжение №927-р от 27 июля опубликовано на правительственном портале. Проект финансового плана УЗ на 2020 год был презентован в ноябре прошлого года.

Ранее генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что в утвержденном финансовом плане "Укрзализныци" существенно завышены расходы на дизельное топливо и электроэнергию, что может быть маркером коррупции в компании.