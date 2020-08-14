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Фінплан УЗ підтверджує необхідність її невідкладного реформування, - експерт

Київ, П'ятниця 14 серпня 2020 14:55
Фінплан УЗ підтверджує необхідність її невідкладного реформування, - експерт
Фото: "Укрзалізниця" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Експерт розкритикував прийнятий Кабінетом міністрів фінансовий план компанії на 2020 рік

"Укрзалізниця" планує продовжувати користуватися своїм монопольним становищем, який дозволяє безконтрольно підвищувати тарифи на вантажні перевезення для покриття непродуктивних видатків, втрат від корупції, неефективності та управлінської безпорадності.

Про це пише економіст Борис Кушнірук, аналізуючи прийнятий Кабінетом міністрів фінансовий план компанії на 2020 рік.

За словами експерта, чимало пунктів документу викликають подив. Зокрема, це стосується цін на дизельне паливо, електроенергію, курс долара, а також дивні обсяги ремонтів та завищені адміністративні витрати.

"Судячи з цьогорічного фінплану, УЗ продовжить жити за власною парадигмою – парадигмою природного монополіста. В умовах зниження обсягів вантажних та пасажирських перевезень УЗ з незрозумілих причин планує збільшити на 43% (або на 2,7 млрд грн) витрати на ремонт рухомого складу. Ефективністю тут не пахне. Проте корупцією (через закупівлю робіт та послуг у "дружніх" структур) смердить добряче. Адмінвитрати УЗ під час кризи зростуть на 57%. Збільшення посадових окладів на 10% (при очікуваній інфляції в 5%) "з'їсть" 3 млрд грн. Можна зрозуміти, якщо збільшення зарплат корелюється з підвищенням ефективності та продуктивності праці, економією витрат на пальне та енергію, зростанням обсягів перевезень", - підкреслив економіст.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив фінансовий план АТ "Укрзалізниця" на 2020 рік. Відповідне розпорядження №927-р від 27 липня опубліковано на Урядовому порталі. Проект фінансового плану УЗ на 2020 рік був презентований у листопаді минулого року.

Раніше генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що у затвердженому фінансовому плані Укрзалізниці істотно завищені витрати на дизельне пальне та електроенергію, що може бути маркером корупції в компанії.

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