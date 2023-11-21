Фінплан "Укрнафти" відправили на доопрацювання: у чому причина

Так, розгляд проекту змін фінплану на 2023 рік відбувся у Мінекономіки 17 листопада, і, як випливає зокрема з висновку Мінфіну, у міністерства виникла низка принципових зауважень до поданого документу.

Зокрема, урядові фахівці зазначають, що топ-менеджмент компанії не надав інформації "щодо факторів скорочення обсягів видобутку газу і нафти з обґрунтуваннями стосовно економічної ефективності для Товариства спільної діяльності, із зазначенням витрат та доходів, прогнозних цін вуглеводнів".

"Водночас загальні обсяги видобутку нафти зменшуються у порівнянні із затвердженим фінпланом з 1 447 тис. т до 1 405 тис. т, або на 42 тис. т, що призводить до залучення додаткового фінансового ресурсу на покупну сировину", - йдеться в висновку.

Розкритикували урядовці і зарплатний апетит керівника ПАТ Сергія Корецького: "У показниках проекту змін до фінансового плану враховано посадовий оклад керівника у розмірі 1 246 500 грн/місяць. В умовах триваючої збройної агресії РФ та необхідності ефективного використання державних фінансових ресурсів вважаємо, що такий розмір посадового окладу керівника потребує коригування".

Також менеджмент компанії у проекті закладав збільшення запозичень з 2 млрд грн до 5 млрд грн, зменшення надходжень до бюджету від ПДВ та "забув" про борги перед державою (несплата пені на 320 млн грн за акцизним податком).

"Вказане потребує пояснень щодо невідображення сплати пені у проекті змін до фінансового плану та строків її погашення… Враховуючи вищевикладене, проєкт змін до фінплану ПАТ "Укрнафта" на 2023-й потребує доопрацювання", - сказано у висновках.

Як зазначається, "основні показники проекту змін до фінплану сформовано без врахування результатів діяльності товариства за 9 місяців 2023 р… Планові річні показники змін до фінплану, в тому числі планові показники IV кварталу 2023-го, мають бути сформовані на підставі оцінки ступеня відхилення фактичних результатів фінансової діяльності від запланованих та з урахуванням динаміки фінансово господарської діяльності, а також фактично досягнутих результатів за останній звітній період".

Окрім того, керівництво ПАТ підготувало проєкт "за скороченою формою, що унеможливлює проведення більш ґрунтовного аналізу основних показників фінансово-господарської діяльності".

Наприклад, як сказано у висновку, при зростанні собівартості реалізації товарів, робіт, послуг на 11 471 млн грн до 48 990 млн грн, "у матеріалах до проєкту відсутня інформація щодо розмірів собівартості, в тому числі на одиницю продукції: природного газу, гуртових продажів, скрапленого газу та роздрібного бізнесу".

"Також передбачено додаткові витрати на транспортування при експорті 239 тис. т та імпорті 95 тис. т нафтопродуктів, при цьому відсутня підтвердна інформація щодо розміру вказаних витрат в розрізі нафтопродуктів, їх ціни закупівлі/продажу та обсяги експорт/імпорту. Відсутня також інформація щодо сум отриманих доходів від реалізації скрапленого газу, прогнозні ціни його реалізації з обґрунтуванням з порівняльним аналізом із затвердженим фінпланом-2023", - зазначають у Мінфіні.

Враховуючи вищевикладене, проект змін до фінплану ПАТ "Укрнафта" на 2023-й потребує доопрацювання, сказано у висновках.

Нагадаємо, у листопаді-2022 активи компаній "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор" передали в управління Міноборони.