Финплан "Укрнафты" отправили на доработку: в чем причина

Так, рассмотрение проекта изменений финплана на 2023 год состоялось в Минэкономики 17 ноября, и, как следует из вывода Минфина, у министерства возник ряд принципиальных замечаний к представленному документу.

В частности, правительственные специалисты отмечают, что топ-менеджмент компании не предоставил информацию "по факторам сокращения объемов добычи газа и нефти с обоснованиями экономической эффективности для Общества совместной деятельности, с указанием расходов и доходов, прогнозных цен углеводородов".

"В то же время, общие объемы добычи нефти уменьшаются по сравнению с утвержденным финпланом с 1 447 тыс. т до 1 405 тыс. т, или на 42 тыс. т, что приводит к привлечению дополнительного финансового ресурса на покупное сырье", - говорится в заключении.

Раскритиковали чиновники и зарплатный аппетит руководителя ПАО Сергея Корецкого: "В показателях проекта изменений к финансовому плану учтен должностной оклад руководителя в размере 1 246 500 грн/месяц. В условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ и необходимости эффективного использования государственных финансовых ресурсов считаем, что такой размер должностного оклада руководителя требует корректировки".

Также менеджмент компании в проекте закладывал увеличение заимствований с 2 млрд. грн. до 5 млрд. грн., уменьшение поступлений в бюджет от НДС и "забыл" о долгах перед государством (неуплата пени на 320 млн. грн. по акцизному налогу).

"Указанное требует объяснений относительно неотражения уплаты пени в проекте изменений в финансовый план и сроков ее погашения… Учитывая вышеизложенное, проект изменений в финплан ПАО "Укрнафта" на 2023-й нуждается в доработке", - говорится в выводах.

Как отмечается, "основные показатели проекта изменений в финплан сформированы без учета результатов деятельности общества… Плановые годовые показатели изменений в финплан, в том числе плановые показатели IV квартала 2023-го, должны быть сформированы на основании оценки степени отклонения фактических результатов финансовой деятельности от запланированных и с учетом динамики финансово-хозяйственной деятельности, а также фактически достигнутых результатов за последний отчетный период".

Кроме того, руководство ПАО подготовило проект "по сокращенной форме, что делает невозможным проведение более тщательного анализа основных показателей финансово-хозяйственной деятельности".

К примеру, как сказано в заключении, при росте себестоимости реализации товаров, работ, услуг на 11 471 млн грн до 48 990 млн грн, "в материалах к проекту отсутствует информация о размерах себестоимости, в том числе на единицу продукции: природного газа, оптовых продаж , сжиженного газа и розничного бизнеса".

"Также предусмотрены дополнительные расходы на транспортировку при экспорте 239 тыс. т и импорте 95 тыс. т нефтепродуктов, при этом отсутствует подтверждающая информация о размере указанных расходов в разрезе нефтепродуктов, их ценах закупки/продажи и объемах экспорт/импорта. Отсутствует также информация о суммах полученных доходов от реализации сжиженного газа, прогнозные цены его реализации с обоснованием по сравнительному анализу с утвержденным финпланом-2023", - отмечают в Минфине.

Учитывая вышеизложенное, проект изменений в финплан ПАО "Укрнафта" на 2023-й нуждается в доработке, говорится в выводах.

Напомним, в ноябре-2022 активы компаний "Укрнафта" , ОАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор" передали в управление Минобороны.