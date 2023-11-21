Фінмоніторинг в Україні: коли банк може заблокувати платіж

В Україні діє базовий закон про протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму(ПВК/ФТ). Окрім того, банки на основі рішень НБУ встановлюють свої норми щодо перевірки клієнтів та їхніх операцій.
Про те, як діє фінмоніторинг в банках України, - в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці матеріалу використовувалися: коментар Незалежної асоціації банків України (НАБУ), норми законодавства, повідомлення Національного банку України.
Як зазначили в коментарі для РБК-Україна у НАБУ, закон передбачає підстави для блокування операцій клієнтів.
Так, у статті 21 зазначається, що фінансові операції незалежно від суми вважаються підозрілими, якщо банк має достатні підстави для підозри, що вони є результатом злочинної діяльності або пов’язані чи стосуються фінансування тероризму.
Тож банк має право зупинити платіж без попереднього повідомлення клієнта на два робочі дні, повідомивши про це в Держфінмоніторинг.
Крім того, при необхідності банк перевіряє дані клієнтів, їхній бізнес, джерела походження доходів для оперативного виявлення незвичайної поведінки та підозрілих фінансових операцій.
При цьому не підлягають перевірці операції, які за аналізом і характером суті діяльності клієнта не викликають у банку підозри, повідомили в НАБУ.
Фінансовий моніторинг - діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Здійснюючи фінансовий моніторинг, банки і небанківські фінансові установи перевіряють клієнтів та аналізують їхні фінансові операції.
Ідентифікація і верифікація - це одна з багатьох процедур проведення фінмоніторингу. Ідентифікація та верифікація клієнта здійснюються до встановлення ділових відносин, вчинення правочинів, проведення фінансової операції, відкриття рахунку. Верифікація клієнта також може бути здійснена після відкриття рахунку, але до проведення по ньому першої фінансової операції, зазначили в НАБУ.
Національний банк України 1 серпня 2023 року посилив вимоги до внесення готівки через платіжні термінали на будь-яку суму. Відтепер квитанції повинні містити номер мобільного телефону платника.
Під час операції з унесення готівки через програмно-технічний комплекс самообслуговування (ПТКС)платник має:
Без пароля
Водночас вимоги не поширюються на такі платежі, як:
Як зазначили в НАБУ, розділ ІІІ закону про ПВК/ФТ зараховує до фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, порогові операції та підозрілі фінансові операції:
Підозрілі фінансові операції (діяльність) - фінансові операції або спроба їх проведення незалежно від суми, на яку вони проводяться, вважаються підозрілими, якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу (СПФМ) має підозру або має достатні підстави для підозри, що вони є результатом злочинної діяльності або пов’язані чи стосуються фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.