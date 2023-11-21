Финмониторинг в Украине: когда банк может заблокировать платеж

При подготовке материала использовались: комментарий Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), нормы законодательства, уведомление Национального банка Украины.

В каких случаях банк может заблокировать платеж

Как отметили в комментарии для РБК-Украина в НАБУ, закон предусматривает основания для блокирования операций клиентов.

Так, в статье 21 отмечается, что финансовые операции независимо от суммы считаются подозрительными, если у банка есть достаточные основания для подозрения, что они являются результатом преступной деятельности или связаны или касаются финансирования терроризма.

Поэтому банк имеет право остановить платеж без предварительного уведомления клиента на два рабочих дня, сообщив об этом в Госфинмониторинг.

Кроме того, при необходимости банк проверяет данные клиентов, их бизнес, источники происхождения доходов для оперативного выявления необычного поведения и подозрительных финансовых операций.

При этом не подлежат проверке операции, которые по анализу и характеру сути деятельности клиента не вызывают у банка подозрения, сообщили в НАБУ.

Финмониторинг и идентификация клиента

Финансовый мониторинг - деятельность по выявлению незаконно полученных доходов и предотвращению финансирования терроризма. Осуществляя денежный мониторинг, банки и небанковские денежные учреждения проверяют клиентов и анализируют их денежные операции.

Идентификация и верификация - это одна из многих процедур проведения финмониторинга. Идентификация и верификация клиента проводится до установления деловых отношений, совершения сделок, проведения финансовой операции, открытия счета. Верификация клиента также может быть проведена после открытия счета, но до проведения первой финансовой операции, отметили в НАБУ.

Новые правила

Национальный банк Украины 1 августа 2023 года ужесточил требования к внесению наличных через платежные терминалы на любую сумму. Теперь квитанции должны содержать номер мобильного телефона плательщика.

Во время операции по внесению наличных через программно-технический комплекс самообслуживания (ПТКС) плательщик должен:

ввести номер мобильного телефона на экране ПТКС;

получить на этот номер одноразовый пароль (путем сообщения или с помощью телефонного вызова);

ввести на экране ПТКС одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции;

получить квитанцию.

Эти требования касаются операций по внесению наличных денег для ее зачисления на счета с помощью ПТКС.

Без пароля

В то же время, требования не распространяются на такие платежи, как:

оплата коммунальных платежей (квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана);

оплата билетов для железнодорожных перевозок (включая пригородные);

оплата проезда в городском и пригородном транспорте (включая оплату электронных билетов для проезда в таком транспорте);

оплата маршрутных пассажирских перевозок;

пополнение проездных и транспортных карт для проезда в городском и пригородном транспорте;

уплата налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.

Пороговые операции

Как отметили в НАБУ, раздел III закона о ПОС/ФТ относит к финансовым операциям, подлежащим финансовому мониторингу, пороговые операции и подозрительные финансовые операции:

пороговые финансовые операции - если сумма, на которую осуществляется каждая из них, равна или превышает 400 тысяч гривен (для субъектов хозяйствования, проводящих лотереи и/или азартные игры, - 55 тысяч гривен) при наличии одного или более следующих признаков:

если хотя бы одна из сторон-участников финансовой операции имеет регистрацию, место жительства или в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины,

и/или в государстве (юрисдикции), не выполняющем или ненадлежащим образом выполняющем рекомендации международных организаций в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов,

финансовые операции политически значимых лиц, членов их семьи и/или лиц, связанных с политически значимыми лицами (PEPs );

платежные операции по переводу средств за границу (в том числе к государствам, отнесенным Кабинетом министров Украины к оффшорным зонам);

финансовые операции с наличными деньгами (внесение, перевод, получение средств).

Подозрительные финансовые операции (деятельность) - финансовые операции или попытка их проведения независимо от суммы, на которую они проводятся, считаются подозрительными, если субъект первичного финансового мониторинга (СПФМ) имеет подозрение или имеет достаточные основания для подозрения, что они являются результатом преступной деятельности или связаны или касаются финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового поражения.