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Фінмоніторинг політично значущих осіб в Україні знову буде пожиттєвим

Фото: Рада поверне пожиттєвий фінмоніторинг РЕРs (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила в першому читанні зміни до закону про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму. Проект за основу підтримали 243 депутати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Законопроектом №9269, зокрема, пропонується створити реєстр політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs) та повернути для них пожиттєвий фінансовий моніторинг (замість трьох років).

"Цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і має бути виконаний до кінця вересня 2023 року. Також це остання умова для відкриття перемовин про членство з ЄС", - зазначив депутат.

Хто такі PEPs

Politically Exposed Persons (PEPs) є терміном, що використовується в сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. PEPs - це особи, які займають високі державні посади або міжнародні посади, а також їхні близькі родичі.

В Україні до політично значущих осіб належать особи, які займають високі державні посади, це президент, прем’єр-міністр, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво НБУ тощо.

Відзначимо, нові норми закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, набрали чинності з 28 квітня 2020 року.

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