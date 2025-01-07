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У Фінляндії знайшли якір танкера, яким могли порвати підводні кабелі, - Yle

Вівторок 07 січня 2025 18:19
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У Фінляндії знайшли якір танкера, яким могли порвати підводні кабелі, - Yle Ілюстративне фото: у Фінляндії знайшли якір танкера, яким могли порвати підводні кабелі (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У вівторок, 7 січня, спеціалісти виявили на дні Фінської затоки знайшли якір танкера Eagle S. Ймовірно, судно "загубило" його під час обриву кількох підводних кабелів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Як пише видання, якір було знайдено на морському дні. Його підняли на поверхню за допомогою спеціального судна ВМС Швеції HMS Belos.

Місцеві слідчі уже вилучили якір.

Головною версією є те, що кабелі порвали якорем танкера Eagle S, який прямував із російського порту

Обрив кабелів у Балтійському морі

Наприкінці минулого року у Балтійському морі було пошкоджено підводні кабелі зв'язку між Фінляндією та Естонією. Після цього Фінляндія затримала судно Eagle S, ймовірно, це танкер "тіньового флоту" РФ, який пропливав у районі, де стався обрив кабелів.

Нещодавно стало відомо, що Фінляндія підозрює сімох членів екіпажу судна у вандалізмі за обтяжуючих обставин. Їм заборонили виїжджати з країни.

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