В Финляндии нашли якорь танкера, которым могли порвать подводные кабели, - Yle
Во вторник, 7 января, специалисты обнаружили на дне Финского залива нашли якорь танкера Eagle S. Вероятно, судно "потеряло" его во время обрыва нескольких подводных кабелей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Как пишет издание, якорь был найден на морском дне. Его подняли на поверхность с помощью специального судна ВМС Швеции HMS Belos.
Местные следователи уже изъяли якорь.
Главной версией является то, что кабели порвали якорем танкера Eagle S, который направлялся из российского порта
Обрыв кабелей в Балтийском море
В конце прошлого года в Балтийском море были повреждены подводные кабели связи между Финляндией и Эстонией. После этого Финляндия задержала судно Eagle S, вероятно, это танкер "теневого флота" РФ, который проплывал в районе, где произошел обрыв кабелей.
Недавно стало известно, что Финляндия подозревает семерых членов экипажа судна в вандализме при отягчающих обстоятельствах. Им запретили выезжать из страны.
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