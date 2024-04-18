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У Фінляндії заявили, що власність російських олігархів становить загрозу безпеці країни

Фінляндія, Четвер 18 квітня 2024 20:25
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У Фінляндії заявили, що власність російських олігархів становить загрозу безпеці країни Фото: у Фінляндії заявили, що власність російських олігархів становить загрозу безпеці країни (pixabay.com)
Автор: Тетяна Степанова

Російські олігархи, які володіють нерухомістю у Фінляндії, можуть співпрацювати з розвідкою Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови оборонного комітету парламенту Фінляндії Юкки Копра в інтерв’ю Ilta-Sanomat.

Як зазначив Копра, росіяни роками скуповували різні види власності у Фінляндії, що, за оцінкою фінської контррозвідки SUPO, може становити загрозу для безпеки країни. Адже Росія використовувала нерухомість в Україні для подібних цілей напередодні вторгнення.

"Це було систематично. Вони купували та орендували квартири, будинки, нерухомість. Коли почалося вторгнення, на місці були люди в цивільному", - розповів він.

Очільник оборонного комітету фінського парламенту вважає, що російським олігархам ніхто не вказує будувати вілли чи купувати нерухомість для диктатора Володимира Путіна, але вони можуть робити це з власної ініціативи, нібито як послугу режиму.

"Слід пам'ятати, що якщо власником нерухомості є росіянин, достатньо телефонного дзвінка або листа від спецслужб, щоб передати її державі, незалежно від того, наскільки добрими намірами керується приватний власник. У них є засоби, щоб дуже швидко змінити російську власність за кордоном", - зазначив Копра.

Він також прокоментував інформацію про російські дачі, розташовані на найбільшому фінському озері Сайма, куди, за чутками, кілька років тому приїжджав "на риболовлю" сам Путін.

Одну з ділянок на березі озера Сайма, за даними видання, ще у 2009 році придбав давній друг Путіна, суддя Віктор Хмарін, який побудував там літній будинок і дерев'яну віллу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Фінляндії Александр Стубб вважає малоймовірним напад Росії на його країну.

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