У Фінляндії заарештували мігрантів, які незаконно потрапили в країну. Їм допомагала РФ

Прикордонна служба Фінляндії заарештувала 11 осіб за підозрою у скоєнні злочинів на державному кордоні. Їм допомагала Росія.

Про це заявив заступник командувача прикордонної служби Південно-Східної частини Фінляндії Хейккі Ахтіайнен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Зазначається, що затриманими виявилися громадяни Ірану, вони приїхали й одночасно попросили притулок.

Ахтіайнен повідомив, що мігранти розповіли про помічника, який допоміг їм перетнути кордон країни.

Попереднє розслідування показало, що угрупованню допомагала Росія. Прикордонні комісари Фінляндії та Росії провели спільне засідання, на якому було розглянуто це питання.

Прикордонний контроль посилять

Раніше в Паріккале було заарештовано чотирьох чоловіків, які перетнули сухопутну ділянку кордону. У зв'язку з інцидентом Прикордонна служба посилила прикордонний контроль.

Хейккі Ахтіайнен наголосив, що турбуватися не варто. Однак він визнає, що прикордонники не в змозі охороняти місцевість з усіх точок.

Закриття кордону Фінляндії із РФ

30 листопада влада Фінляндії вирішила закрити всі пункти пропуску на кордоні з РФ. Це сталося на тлі величезної кількості нелегальних мігрантів, які хотіли в'їхати до Фінляндії з території РФ.

Як зазначав раніше прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, влада уважно стежить за ситуацією на кордоні і може продовжити його закриття.

13 грудня уряд переглянув своє рішення і відновив роботу двох КПП. Але вже за кілька днів кордон знову довелося закрити повністю через нову хвилю мігрантів.

Вчора стало відомо, що уряд Фінляндії ухвалив рішення продовжити закриття кордонів із Росією ще на місяць. Попередньо, кордони будуть закриті до 11 лютого.