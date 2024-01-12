В Финляндии арестовали мигрантов, которые незаконно попали в страну. Им помогала РФ
Пограничная служба Финляндии арестовала 11 человек по подозрению в совершении преступлений на государственной границе. Им помогала Россия.
Об этом заявил заместитель командующего пограничной службой Юго-Восточной части Финляндии Хейкки Ахтиайнен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Отмечается, что задержанными оказались граждане Ирана, они приехали и одновременно попросили убежище.
Ахтиайнен сообщил, что мигранты рассказали о помощнике, который помог им пересечь границу страны.
Предварительное расследование показало, что группировке помогала Россия. Пограничные комиссары Финляндии и России провели совместное заседание, на котором был рассмотрен этот вопрос.
Пограничный контроль усилят
Ранее в Париккале были арестованы четверо мужчин, которые пересекли сухопутный участок границы. В связи с инцидентом Пограничная служба усилила пограничный контроль.
Хейкки Ахтиайнен подчеркнул, что беспокоиться не стоит. Однако он признает, что пограничники не в состоянии охранять местность со всех точек.
Закрытие границы Финляндии из РФ
30 ноября власти Финляндиирешили закрыть все пункты пропуска на границе с РФ. Это произошло на фоне огромного количества нелегальных мигрантов, желавших въехать в Финляндию с территории РФ.
Как отмечал ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, власти внимательно следят за ситуацией на границе и могут продлить ее закрытие.
13 декабря правительство пересмотрело свое решение и возобновило работу двух КПП. Но уже через несколько дней границу снова пришлось закрыть полностью из-за новой волны мигрантов.
Вчера стало известно, что правительство Финляндии приняло решение продлить закрытие границ с Россией еще на месяц. Предварительно границы будут закрыты до 11 февраля.
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