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У Фінляндії вважають, що китайське судно умисно пошкодило газопровід Balticconnector

Фото: у Фінляндії вважають, що китайське судно умисно пошкодило газопровід Balticconnector (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Міністр уряду Фінляндії Андерс Адлеркройц вважає, що пошкодження на газопроводі Balticconnector у Балтійському морі не є випадковими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Я не морський капітан. Але я думаю, що ви б помітили, що тягнете за собою якір на сотні кілометрів. Я думаю, що все вказує на те, що це було зроблено навмисно. Але, звичайно, поки що ніхто в цьому не зізнався", - заявив він журналістам.

Мова йде про , який і підозрюють у пошкодженні Balticconnector. За попередніми даними, судно тягнуло за собою не піднятий якір через усе Балтійське море. 

Пошкодження Balticconnector

Нагадаємо, у ніч на 8 жовтня у Балтійському морі було пошкоджено газопровід Balticconnector та телекомунікаційний кабель, які з'єднують Фінляндію та Естонію.

Командувач ВМС Естонії Юрій Саска розповів, що газопровід виглядає так, ніби "хтось розірвав його зі сторони".

У Фінляндії припускають, що за пошкодженням газопроводу стоїть "якась держава".

Зауважимо, що  основною лінією попереднього розслідування є китайське судно Newnew Polar Bear, але інші лінії розслідування також відкриті.

Водночас стало відомо, що російський корабель "Севморпутін" більше не пов'язаний з основним напрямком розслідування КРП.

Пізніше стало відомо, що фінська поліція завершила слідчі дії на місці пошкодження газопроводу Balticconnector у Балтійському морі.

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