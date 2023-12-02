В Финляндии считают, что китайское судно умышленно повредило газопровод Balticconnector

"Я не морской капитан. Но я думаю, что вы бы заметили, что тащите за собой якорь на сотни километров. Я думаю, что все указывает на то, что это было сделано намеренно. Но, конечно, пока никто в этом не признался", – заявил он журналистам.

Речь идет о , который и подозревают в повреждении Balticconnector. По предварительным данным, судно тянуло за собой не поднятый якорь из-за всего Балтийского моря.

Повреждение Balticconnector

Напомним, в ночь на 8 октября в Балтийском море был поврежден газопровод Balticconnector и телекоммуникационный кабель, соединяющий Финляндию и Эстонию.

Командующий ВМС Эстонии Юрий Саска рассказал, что газопровод выглядит так, будто "кто-то разорвал его со стороны".

В Финляндии предполагают, что за повреждением газопровода стоит "какое-то государство".

Отметим, что основной линией предварительного расследования является китайское судно Newnew Polar Bear, но другие линии расследования открыты.

В то же время, стало известно, что российский корабль "Севморпутин" больше не связан с основным направлением расследования КРП.

Позже стало известно, что финская полиция завершила следственные действия на месте повреждения газопровода Balticconnector в Балтийском море.

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