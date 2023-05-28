UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Фінляндії не виключають розвал ОБСЄ: що сталося

Фото: міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто (flickr.com finnishgovernment)
Автор: Каріна Левицька

ОБСЄ може розпастись через небажання Російської Федерації та Білорусі схвалити головування Естонії.

Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

"Якщо у 2024 році не буде голови та не буде консенсусу з цього приводу, то наступний рік стане роком руйнування ОБСЄ як організації", - зазначив Хаавісто.

Організація з безпеки та співробітництва в Європі

Зазначається, що згідно зі статутом організації, головування, яке ротується між країнами-членами, повинно отримати затвердження всіма 57 державами-членами.

Проте цьогоріч Росія та Білорусь не підтримали кандидатуру Естонії на посаду голови наступного року, а сама Естонія відмовитися від своєї кандидатури не готова.

Організацію з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) було створено у 1994 році у Будапешті, коли серія зустрічей з питань європейської безпеки та співробітництва переросла у самостійну організацію.

Перша зустріч з питань безпеки та співробітництва в Європі відбулася у 1975 році в Гельсінкі за ініціативою Фінляндії та особисто президента Фінляндії Урхо Кекконена.

Як відомо, ОБСЄ єдине європейське безпекове об'єднання, яке об'єднує Європу, Росію, США та Україну, і його головна мета полягає в запобіганні конфліктам, моніторингу миру та спостереженні за виборами.

Водночас заступник голови литовського МЗС Мантас Адоменас заявив, що Організація з безпеки та співробітництва в Європі в нинішньому її вигляді безрезультативна. Такою вона залишатиметься, поки в її складі будуть держави-агресори, такі як Росія та Білорусь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОБСЄРосійська ФедераціяБілорусьЕстоніяВійна Росії проти України