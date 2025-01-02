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У Фінляндії ще одного моряка танкера "тіньового флоту" РФ підозрюють в обриві кабелів

Четвер 02 січня 2025 16:31
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У Фінляндії ще одного моряка танкера "тіньового флоту" РФ підозрюють в обриві кабелів Фото: Фінляндія затримала танкер Eagle S (x.com/SuomenPoliisi)
Автор: Іван Носальський

Правоохоронці Фінляндії підозрюють ще одного члена екіпажу танкера "тіньового флоту" РФ в обриві кабелів. Загалом у справі фігурують уже вісім моряків.

Як передає РБК-Україна, про це фінські правоохоронці розповіли в коментарі Yle.

За даними правоохоронців, список підозрюваних поповнився ще одним членом екіпажу, йому також заборонили залишати Фінляндію.

"Кількість людей, яким заборонено подорожувати, може змінитися в міру просування попереднього розслідування", - уточнили в поліції.

На судні перебувають громадяни Грузії та Індії, але національність підозрюваних правоохоронці не розкривають.

Також у поліції підкреслили, що членам екіпажу Eagle S, яких підозрюють в обриві підводних кабелів, заборонили залишати судно.

За інформацією правоохоронців, активна початкова фаза розслідування триватиме кілька тижнів, а загальне розслідування займе не менше місяця. Наразі на судні тривають технічні дослідження і допити екіпажу.

Обрив кабелів у Балтійському морі

Нагадаємо, у Балтійському морі нещодавно було пошкоджено підводні кабелі між Фінляндією та Естонією.

Після цього Фінляндія затримала судно Eagle S - танкер російського "тіньового флоту", який пропливав у районі, де стався обрив кабелів.

Нещодавно стало відомо, що Фінляндія підозрює сімох членів екіпажу судна у вандалізмі за обтяжуючих обставин. Їм заборонили виїжджати з країни.

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